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Kileci'den İSO ikinci 500 değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Gaziantep, diğer illerimize örnek bir konumda yer almaya devam ediyor”

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019" araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

Kileci'den İSO ikinci 500 değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Gaziantep, diğer illerimize örnek bir konumda yer almaya devam ediyor”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019” araştırma sonuçlarını değerlendirdi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019” araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Gaziantep’in diğer illere örnek olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019” araştırma sonuçlarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Ülkenin sanayileşme ve beraberinde gelen ihracat hedeflerine ulaşma noktasında Gaziantep ülkemize örnek bir konumda yer almaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019’ araştırmasında Gaziantep’ten 26 firmamız listede yer almıştı. Yeni açıklanan İkinci 500 listesinde ise 35 firma ile birlikte ilk 1000’de toplamda 61 firma ile şehrimizin adını duyurduk. İSO İlk bin’e girerek bölgemizin ve kentimizin adını bir kez daha başarı listesine ekleyen firmalarımızı yürekten kutluyorum. Kent olarak her geçen gün gelişen sanayimizle her zamankinden daha fazla üretecek, ihraç edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.
Her yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2019 sonuçlarının Gaziantep için gurur verici bir tablo oluşturduğunu ifade eden Başkan Ahmet Fikret Kileci, “Gaziantep güçlü sanayisi ile üreten, üretimini ihracata çeviren bir şehirdir. İSO’nun açıkladığı bin büyük sanayi kuruluşunun içerisinde 61 firma ile dereceye girmemiz ve Temmuz ayında Gaziantep tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5. büyük ili olmamız bunu kanıtlamaktadır. Mart ayından bu yana Türkiye ve dünya ekonomisi pandemiden olumsuz etkilenirken bölge insanımız bu süreçten daha güçlü çıkmayı başarmış, en değer verdiğimiz beşeri sermayemiz mücadeleci karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. Başarısı tescillenmiş sanayisiyle ve ülke ihracatına sağladığı katma değerle çok kritik önemde bir şehir olduğunu gösteren Gaziantepli firmalarımıza ve emeği geçen tüm paydaşlara temsil ettiğim kurum ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
İhracatta ve sanayide Gaziantep’in gösterdiği bu olağanüstü başarının pandemide alınan önlemlere uyulması noktasında da gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Kileci, “Vaka sayılarının yüksek seyrettiği illerimiz arasında en yukarılarda yer almak bizi üzmektedir. Birliklerimiz ve şehrimizin tüm yetkili makamları, tüm araçları ile pandeminin yayılım hızını azaltmak üzere var güçleri ile çalışırken, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermediği görülmektedir. Halk sağlığımız için tüm imkanlarını seferber eden ve yalnızca Gaziantep'te değil bölge illerimizde de yüzbinlerce maske dağıtarak çabalamakta olan birliklerimiz adına şehrimizin insanlarını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Bu ülkede adını sürekli rekorlarla duyuran Gaziantep'imize yakışan, pandeminin yayılım hızını düşürmek ve bu konuda da örnek şehir olarak gösterilmektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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