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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medikal Park Gaziantep’te bir ilk Göğüs kafesi açılmadan kalp kapak ameliyatı gerçekleştirildi

İHA

Gaziantep'te yaşayan ve kalp kapakçığında kireçlenme olan 64 yaşındaki Nilgün Dağdeviren Gaziantep Medikal Park hastanesinde göğüs kafesi açılmadan meme altından küçük bir kesi ile kalp kapak ameliyatı oldu.

Medikal Park Gaziantep’te bir ilk Göğüs kafesi açılmadan kalp kapak ameliyatı gerçekleştirildi

Gaziantep’te yaşayan ve kalp kapakçığında kireçlenme olan 64 yaşındaki Nilgün Dağdeviren Gaziantep Medikal Park hastanesinde göğüs kafesi açılmadan meme altından küçük bir kesi ile kalp kapak ameliyatı oldu.
Gaziantep’te yaşayan 64 yaşındaki Nilgün Dağdeviren isimli hasta 5 yıldır devamlı nefes darlığı, çarpıntı, sırt üstü yatamama, göğüs ağrısı, uzun mesafe yürüyememe gibi şikayetler ile mücadele ediyordu. Gaziantep’te birçok sağlık kuruluşunu ziyaret eden ve aldığı ilaç tedavisi yeterli gelmeyen Nilgün Dağdeviren, on gün önce nefes darlığı nedeniyle bayılarak ve hastaneye kaldırıldı. Burada gerçekleşen muayene neticesinde, kadın hastanın ivedi olarak ameliyat olması gerektiğine karar verildi. 64 yaşındaki kadın hasta, yaşının ileri olması ve kemik erimesi sorununu da dikkate alarak, araştırmaları neticesinde Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne gelerek Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Dr. Hikmet İyem’e başvurdu. Hekim tarafından gerçekleştirilen detaylı muayene neticesinde, Nilgün hanımın kalp kapakçığında kireçlenme olduğu, buna bağlı olarak da kalp kapakçığının işlevini tam olarak yerine getiremediği, geriye doğru kan akışı olduğu tespit edildi. Hastayı acil ameliyata alan Prof. Dr. İyem, ileri yaşlarda gerçekleşen kemik erimesi probleminin hastanın göğüs kemiğinin ön kısmını zayıflattığı için ameliyatı bilinen diğer kalp ameliyatlarından farklı olarak, hastanın göğüs kafesi açılmadan meme altından küçük bir kesi gerçekleştirildi.
Ameliyat hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. İyem, "Hastamız bize başvurduğunda ciddi biçimde nefes alamama sorunu yaşıyordu. Yürümekte dahi zorlanan hastamıza gerekli müdahaleyi anında gerçekleştirdik. Ameliyatımız yaklaşık üç saat sürdü ve oldukça başarılı geçti. Nilgün hanıma daha önce hastanemizde hiç uygulanmamış olan ve diğer kalp ameliyatlarından farklı bir yöntem ile müdahale ettik. Bu konuda da hastamıza ve ailesine yapacağımız işlemler ile ilgili olarak detaylı bilgi verdik. Daha sonra, hastamızın göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmadan gerçekleştirilen ve hastanın sadece sağ meme altından yaptığımız küçük bir kesi ile kalp kapağına müdahale ettik. Burada bulunan anormal işleyişe bağlı olarak yaşanan kaçağı da bu sayede önlemiş olduk. Hastamızın yaşının ilerlemiş olması, osteoporoz şikayetleri gibi durumları göz önüne alarak tamamen onun konforu da gözetilerek bu ameliyat yönteminin hastamız için en uygun yöntem olacağını tespit ettik. Bu bağlamda; Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık on saat süresince yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve sonrasında yatan hastaların tedavi hizmeti aldığı Kalp Damar Cerrahisi servisimize alınarak tedavisine devam edildi. Hastamız bu yöntemle göğüs kafesi açılmadığı için, estetik görünüm açısından kendini iyi hissetmekte, sağa ve sola rahat hareket edebildiği gibi ihtiyaçlarını gidermek için adımlarını rahat biçimde atabilmektedir, göğüs ağrısı yaşamayacak olması da bu tekniğin diğer avantajlarından bazılarıdır. Hastamız hastanemizde üç gün misafir edildikten sonra sağlıklı biçimde taburcu edilmiştir. Nilgün hanım, ameliyattan sonra sağlıklı bir şekilde günlük işlerini yapabilecek hatta uzun yürüyüşleri de artık rahatça gerçekleştirebilecektir" dedi.
Nilgün Dağdeviren ise "Doktorumun bu konudaki başarısını duyarak bu hastaneye geldim, sırtı üstü yatamıyordum, evi temizleyemiyordum. Kapının dışına çıkıp da yürümeye halim yoktu. Önceden gittiğim hastaneler bana uzun süre ilaç tedavisi önerdi. Ta ki ben nefes alamayıp bayılana kadar. Şu an ise oldukça rahatım, ağrılarım yok, ameliyatım başarılı geçti. Allah doktorumdan ve çalışanlardan razı olsun. Artık hayatıma sağlıklı bir biçimde kaldığım yerden devam edeceğim hatta doktorumu ziyarete yakınlarımın yardımı olmadan geleceğim’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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