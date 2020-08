Gaziantep'te, etkinliklere 15 gün koronavirüs yasağı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin etkinlikleri de dahil her türlü etkinlik 15 gün süreyle yasaklandı.

Koronavirüs vaka sayısının artış görüldüğü iller arasında olan Gaziantep'te yeni tedbirler alındı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler, Valilik tarafından yapılan açıklama ile yürürlüğe girdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirler salgın sürecinde alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığını muhafaza etmek, koronavirüs salgınını engellemek, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur. İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 15 Ağustos 2020 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında (15) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik makamının oluru ile yasaklanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-08-15 12:24:49



