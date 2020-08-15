Gaziantep'te, etkinliklere 15 gün koronavirüs yasağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, etkinliklere 15 gün koronavirüs yasağı

DHA

Gaziantep'te, etkinliklere 15 gün koronavirüs yasağı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin etkinlikleri de dahil her türlü etkinlik 15 gün süreyle yasaklandı.
Koronavirüs vaka sayısının artış görüldüğü iller arasında olan Gaziantep'te yeni tedbirler alındı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler, Valilik tarafından yapılan açıklama ile yürürlüğe girdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirler salgın sürecinde alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığını muhafaza etmek, koronavirüs salgınını engellemek, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur. İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 15 Ağustos 2020 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında (15) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik makamının oluru ile yasaklanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-08-15 12:24:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik yasaklandı
Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı Acılı aile ilk kez konuştu
YEREL HABERLER Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı Acılı aile ilk ...
17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Duygu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Medikal Park Gaziantep’te bir ilk Göğüs kafesi açılmadan kalp kapak ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Medikal Park Gaziantep’te bir ilk Göğüs kafesi ...
Kileci'den İSO ikinci 500 değerlendirmesi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Gaziantep, diğer illerimize örnek bir konumda yer almaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Kileci'den İSO ikinci 500 değerlendirmesi GAİB ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (5)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, ...
Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı Şüpheli, adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kızın cinayet şüphelisi tutuklandı Şüpheli, adam ...
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (4)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, ...
Düğün sahipleri ile vali yardımcısı tartıştı
YEREL HABERLER Düğün sahipleri ile vali yardımcısı tartıştı
Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı Gaziantep’te torbacılara yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı Gaziantep’te ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ...
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, ...
Başkan Fadıloğlu’ndan EMO’YA ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan EMO’YA ziyaret
Şahinbey’de camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de camiler dezenfekte ediliyor
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Genç kızın cinayet şüphelisi Gaziantep Adliyesinde Zanlı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı
YEREL HABERLER Genç kızın cinayet şüphelisi Gaziantep ...
Genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Genç kız ölüme böyle gitti, böyle düştü
YEREL HABERLER Genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik ...
Genç kız ölüme böyle gitti
YEREL HABERLER Genç kız ölüme böyle gitti
Yolda bulduğu bukalemunu besleyip, doğaya saldı
YEREL HABERLER Yolda bulduğu bukalemunu besleyip, doğaya saldı
Gaziantep’te genç kızın sır ölümü Genç kızın ölümü, Şule Çet davasını akıllara getirdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te genç kızın sır ölümü Genç kızın ölümü, ...
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, ...
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, ...
GADEM boşanmaları önlendi GADEM’e başvuran 4 bin 856 çiftten 4 bin 100’ü boşanmaktan vazgeçti
YEREL HABERLER GADEM boşanmaları önlendi GADEM’e başvuran 4 bin 856 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X