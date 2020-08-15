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Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı Acılı aile ilk kez konuştu

İHA

Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen, yapılan otopsi işlemlerinin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Genc kızın acılı babası ile kardeşleri ise ilk kez konuşarak adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Duygu Delen son yolculuğuna uğurlandı Acılı aile ilk kez konuştu

Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen, yapılan otopsi işlemlerinin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Genc kızın acılı babası ile kardeşleri ise ilk kez konuşarak adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.
Olay, 13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek yere çakılan Duygu Delen (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Duygu Delen, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesi, akrabaları, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"
Cenaze defin işlemleri sonrası açıklamalarda bulunan baba Bülent Delen, "Ben adalete inanıyorum güveniyorum. Bu çocuk zaten bir yıl önce de başka birinin ölümüne sebep olmuştu. Daha önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. Sizce olması lazım mı? Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Allah belalarını versin diyorum bela okumak da istemiyorum ama Allah kahretsin onları" dedi.

"Kardeşimin canına kıydılar"
Duygu Delen'in yaşamını yitirmesinin kendilerini mahvettiğini belirten erkek kardeşi Harun Delen, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Biz mutlu mesut bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız hiçbir sorunumuz yoktu. Benim kardeşim hiçbir şekilde intihar edemez. Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kaydı. Biz bunun takipçisi olacağız. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Karşıdaki caninin sadece saplantılı biri olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

"O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu"
Kardeşinin ölümünün ardından konuşan abla Gözde Delen ise, Mehmet K.'nın kendilerini daha önce de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu. Evimizin önünden hiç gitmiyordu. Sürekli kapımızın önünde bağırıp çağırıyordu. Uzaklaştırmak istiyorduk. Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim" şeklinde konuştu.

"Torunumu oradan aşağı atmışlar"
Torunun ölümüyle kahrolduklarını söyleyen acılı anneanne Fatma Yüceler, "Benim torunum çok iyiydi. Hiç öyle bir şey yapabilecek biri değildi. Çok merhametli biriydi. Ne yapmışlar ne etmişler kızım oradan aşağı atmışlar. İnternette konuşulan konuların hepsi yalan. Bu çocuk bir yıldır kızımın peşini bırakmıyordu" dedi.

"Kızımı hiç rahat bırakmıyordu"
Duygu Delen'in teyzesi Nilüfer Hız ise "O cani kızımızı hiçbir şekilde rahat bırakmıyordu. Peşini bırakmıyordu. Kızımızı rahat bırakmadılar, yaşatmadılar. O çocuk içip içip evin önüne geliyordu, rezalet çıkarıyordu. Sürekli kızımızın peşini bırakmıyordu" ifadelerine yer verdi.

"Olaya tamamen intihar süsü verilmiş"
Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan acılı ailenin bir aile dostu ise, "Duygu çok öz güvenli, hayat dolu biriydi. Psikolojisi gayet düzgün, iyi bir insandı. Bu olaya tamamen intihar süsü verilmiş. Bu kızımız böyle bir şey yapabilecek biri değildi. Görüntülerde de resmen robot gibi bir düşüş var. Fazla bir şey konuşmak istemiyoruz. Sadece adalet yerini bulsun istiyoruz. Acımız çok büyük" diye konuştu.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan şüpheli Mehmet K. ise gece saatlerinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'adam öldürme suçunun nitelikli hali' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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