Minibüsle çarpışan motosikletin sürücü öldü

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuri Yavuz (77), hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden K.K. (31) yönetimindeki minibüs, Yeşilyurt kavşağında Nuri Yavuz yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Yola savrulan sürücü Yavuz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Yavuz'u İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nuri Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yavuz'un cenazesi otopsi için morga konulurken, minibüs şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-15 14:29:01



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