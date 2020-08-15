Cerablus´ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı



Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)SURİYE´nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen terör saldırısında, 1 kişi öldü aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep´in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin Cerablus kent merkezinde, sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Cerablus Yerel Meclisi yakınlarında, sivillerin alışveriş yaptığı iş yerlerinin bulunduğu bölgeye bırakılan motosikletteki bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, yakında bulunan Cerablus Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Patlamanın ardından Cerablus merkezinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri, vatandaşları uyardı. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-15 16:02:46



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