Gaziantep´te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye idari para cezası kesildi.
Koronavirüs vaka artışının yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep´te, güvenlik güçlerince tedbirlere uyulması noktasında yoğun denetim yapılıyor. Kentte polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.
Polislerin denetimler kapsamında kontrol ettiği 421 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-15 16:11:20
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