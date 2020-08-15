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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası

DHA

Gaziantep´te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye idari para cezası kesildi.
Koronavirüs vaka artışının yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep´te, güvenlik güçlerince tedbirlere uyulması noktasında yoğun denetim yapılıyor. Kentte polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.
Polislerin denetimler kapsamında kontrol ettiği 421 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-15 16:11:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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