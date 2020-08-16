Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs Gaziantep’te yakalandı.
Kayseri 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs, Gaziantep polisinin çalışmaları sonucu burç kavşağında yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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