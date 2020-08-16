Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlar ile yakalandı. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.K., H.Ş. ve A.K. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-08-16 11:52:12
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