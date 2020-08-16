Gaziantep’te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep’te terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö,K. ve. H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.