Gaziantep'te, 40 derece sıcaklıkta şelale serinliği

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çocuklar ve gençler, hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede, Sakcagözü Şelalesi'nde serinliyor.
Sakçagözü Mahallesi'nde bulunan şelale çevresine, hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelenler akın ediyor. Kaynak sularının yüksek noktadan aktığı şelaleyi görenler, hayran kalıyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede şelale, serinleme noktası oluyor. Hafta sonu da şelaleyi ziyaret edenler, piknik yaparak, güzel manzarayı izliyor. Çocuklar ve gençler ise suya giriyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-08-16 13:25:40
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