Bilim Şehitkamil'in adayları uygulama sınavına girdi Başarılı olanlar, geleceğin bilim insanı olarak yetiştirilecek

Şehitkamil Belediyesi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı’na ev sahipliği yaptı. Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen uygulama sınavına giren ve başarılı olacak öğrenciler, bilim insanı olmak için eğitim almaya hak kazanacak.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı için Atatürk Kültür ve Spor Merkezi ile İbrahimli Spor Merkezi olmak üzere 2 farklı noktayı sınav merkezi olarak belirledi. 1516 ağustos 2020 tarihinde yapılan sınavlar, 18 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve ortaokul grubu ile lise grubuna yönelik uygulama sınavına 9 bin 667 öğrenci katıldı. Daha önceden gerçekleştirilen ve 1. aşama olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri yazılı sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik yapılan ve 2. aşama olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Uygulama Sınavında başarı gösteren öğrenciler, bilim insanı olmak için aralarında Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen, Bilim Şehitkamil gibi bilim merkezlerinde eğitim görecek.

Bilim Şehitkamil

Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle’ hayata geçirilen Bilim Şehitkamil, bin metrekare büyüklüğündedir. Çamlıtepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Bilim Şehitkamil isimli merkezin içerisinde; Deneyap Teknoloji Atölyesi, tasarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, astronomi atölyesi, teknoloji atölyesi, sergi salonu, amfi alanı, dinlenme salonu, idari birimler, mescit ve WC bulunuyor. Merkezde verilecek teorik eğitimin yanı sıra her türlü uygulamanın yapılabileceği imkanın altyapısı da bulunuyor.

“Elimden gelen her şeyi yapmak için bu sınavı geçmeyi istiyorum”

Sınava katılan ve inşaat mühendisi olmayı hedefleyen Senay Erçörekçi isimli öğrenci, kendini teknoloji alanında geliştirmek istediğini kaydetti. Türkiye'yi teknolojide daha iyi noktalara taşımayı amaçladığını dile getiren Erçörekçi, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı’nı başarılı bir şekilde geçtim ve şu an uygulamalı sınavına katıldım. Bugün bizden depreme dayanıklı bir bina inşa etmemiz istendi. Ben de bununla ilgili bir proje hazırladım ve şu an binamı yapıyorum. Tabi ben binanın temelini yaylı sistem olarak tasarladım. Küçük küçük kestiğim pipetleri yay sistemi olarak kullanıyorum. Onun üzerine ise temelimi kuracağım. Herhangi bir deprem olduğunda yay sistemi depremin şiddeti hangi yönden gelirse gelsin depremi karşılayacak ve bina sağa ve sola hafif bir şekilde sallanarak yıkılma tehlikesini ortadan kaldırmış olacak. Ben bu Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Uygulama Sınavı’nda başarılı olmak istiyorum. Burada teknoloji bakımından kendimi geliştirmek istiyorum. Hayalim, inşallah ilerde inşaat mühendisi olmak. Ülkemizin teknoloji bakımından daha iyi yerlere gelmesini sağlamak adına elimden gelen herşeyi yapmak için bu sınavı geçmeyi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tür uygulamaların olması bizleri çok sevindiriyor”

Öğrenci velisi Kamber Savrun, yapılan sınava ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oğlum şu an sınavda içerde ter döküyor. Ben de oğlumun sınavı geçmesi için dışarıda kendisine dua ederek destek oluyorum. Oğlumun özelliklede bu tür projelere yoğun bir ilgisi var. Bunun için de şansını denemesini istedim. Bu tür uygulamaların olması bizleri çok sevindiriyor. Bu tür yetenekli çocuklarımızın, vatanımıza ve milletimize gerekli olduklarını düşünüyorum. İnşallah ülke olarak tüm teknoloji ürünlerimizi, çocuklarımız sayesinde kendimiz yapacağız. Bunun için de bu tür faaliyetlerin olmasını çok istiyorum. İnşallah bütün çocuklarımız için haklarında hayırlısı olur. Hepsine başarılar diliyorum. Devletimize de bu tür projeleri hayata geçirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.