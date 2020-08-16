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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, yaptığı açıklamada, yangınların piknik ateşinden kaynaklı olduğunu düşündüklerini kaydederek, “Bu yangınımız Kıraçtepe Ormanımızın dış tarafından çıktı ve yaklaşık 1 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde devam etti. Sonrasında bizim ekiplerimiz ile Büyükşehir Belediye ekipleri müdahale etti şu anda yangın kontrol altına alındı. Maalesef yüzde 90 gibi yangınlar insan kaynaklı. Bugünde pazar olduğu için büyük ihtimal anızlardan kaynaklı onun dışında piknik ateşlerinden kaynaklı olabiliyor” ifadelerini kullandı.
Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması sürerken jandarma ise inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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