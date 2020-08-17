Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

Gaziantep'te, bir adreste kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 59 şişe kaçak viski ve 16 litre dolum bekleyen içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerle ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarıbayır Mahallesi'nde kaçak alkol sattığı tespit edilen bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 59 şişe kaçak viski, 16 litre dolum bekleyen içki, 18 adet boş şişe ve 29 adet sahte içki etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili M.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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