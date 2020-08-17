Fadıloğlu’ndan İMO’ya ziyaret Sektörel konular ve pandemi konuşuldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’ni ziyaret ederek, Başkan Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin istişarede bulunmak için belirli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.