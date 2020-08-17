Korona virüsü yenen hastalar ‘immun plazma’ çağrısı yaptı Gaziantep’te 4 yaşındaki korona virüs hastası çocuk böbrek hastası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsü yenen hastalar ‘immun plazma’ çağrısı yaptı Gaziantep’te 4 yaşındaki korona virüs hastası çocuk böbrek hastası oldu

İHA

Gaziantep'te, yeni tip korona virüs tedavisinin ardından iyileşen ve immun plazma bağışçısı olanlar ile plazma bağışıyla hayata yeniden tutunanlar bir araya gelerek bağış çağrısı yaptı.

Korona virüsü yenen hastalar ‘immun plazma’ çağrısı yaptı Gaziantep’te 4 yaşındaki korona virüs hastası çocuk böbrek hastası oldu

Gaziantep’te, yeni tip korona virüs tedavisinin ardından iyileşen ve immun plazma bağışçısı olanlar ile plazma bağışıyla hayata yeniden tutunanlar bir araya gelerek bağış çağrısı yaptı.
Kızılay Gaziantep Şubesi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen bağış kampanyası kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, katıldığı akraba düğününde korona virüse yakalanan Reşat Soydemir, Veteriner Odası Başkanı Yunus Özdede ile kardeşi halan tedavi gören ve immun plaza tedavisi ile iyileşme gösteren Fazilet Kılıç konuşmacı olarak katıldı.
Plazma bağışının önemini aktaran Reşat Soydemir, plazma tedavisi olmasaydı bugün burada bulunamayacağını ifade etti. 13 gün hastanede yattığını ve ilaçlar faydasız kaldığında plazma tedavisine başlandığını belirten Soydemir, “3 defa bana plazma verildi ve onun sonucunda da Allah’a binlerce şükür olsun karşınızdayım. Ben Şanlıurfa’da düğüne gittim, orada bulaştı. Yalnız bana değil tüm aileye bulaştı. Bir hafta yarı baygın şeklindeydim yemek alamıyor, beslenemiyordum. En son mama vermeye karar verdiler biraz düzelince plazma tedavisi başladı yani esas plazma olmasaydı olmuyordu” dedi.

Genç hastayı 3 defa verilen plazma hayatta tuttu
Ağabeyinin genç yaşta olması ve tüm tedbirleri almasına rağmen korona virüse bayramın birinci günü yakalandığını öğrendiklerini ifade eden hasta yakını, “18 gündür hastanede. Plazma alma aşaması artık tamamen ilaçlara karşılık vermemesi ve iç organların kaybedileme seviyesine gelmesiyle plazma ihtiyacımız oldu. Plazma bağışının hayat kurtardığını, çok önemli olduğunu genç bir insanın 3 plazma ile hayata döndüğünü ifade etmek istiyorum henüz 40 yaşında bile değil benim abim ve çok zor aşamalardan geçti. Yaşı çok ileri kişilerle aynı süreci yaşıyor ve hala hastanede” şeklinde konuştu.

4 yaşındaki çocuk korona virüs sonrası böbrek hastası oldu
Gaziantep Veteriner Odası Başkanı Yunus Özdede, bir meslektaşlarının 4 yaşındaki yeğeninin testinin pozitif çıktığını, daha sonra böbrek yetmezliği oluştuğunu belirtti. Özdede, "Çocuk şu anda Tıp Fakültesinde diyalize girecek daha öncesinde böyle bir problemi yokken. Bu demek değil ki çocuklara bir şey olmaz. Onlar rahat olsun hepimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de burada hastalığı şükürler olsun atlatmış olarak bir hastaya bir faydamız olacaksa ne mutlu bize düşüncesi ile buraya destek olmaya geldik” dedi.

Herkes plazma verse yoğun bakımda hastamız kalmaz
"Bizim medeniyetimiz yaşatan bir medeniyet" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sevgili Peygamberimizin mesajına baktığımız zaman bize oradan emrediyor. Yardımlaşmayı emrediyor, dayanışmayı emrediyor bugün toplandığımız bu konuda bir kanın bir canı nasıl kurtardığını emrediyor. Önce tedbir sonra tevekkül diye emrediyor. Bugün Reşat abim aramızdaysa iki başkanımız verdiği plazma ile sevgili kardeşimizin kardeşinin verdiği mücadele ile aramızda” ifadelerini kullandı.
Sayısal olarak bakıldığında plazmanın 6 defa verilebildiğini kaydeden Şahin, herkes kendi plazmasını verdiği zaman yoğun bakımda hastanın kalmayacağını söyledi.

Hastalar genelde kalabalık ortamdan çıkıyor
Şu ana dek binlerce hastanın iyileştiğini kaydeden Vali Davut Gül ise “İyileşenlerin diğer hastalara can verebilmesi için kan vermesi gerekiyor. Bu hem bizim insani anlamda bir görevimiz hem de şehri, ülkeyi korumak anlamında da buna ihtiyacımız var. Bazen deniliyor ki düğünler neden bu kadar sıkı tutuluyor işte hastalar genelde kalabalık yerlerde oluyor kan alanlar verenleri gördük nasıl sıkıntı yaşadıklarını anlattılar inşallah bu musibetten tez zamanda kurtuluruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından plazma bağışının alındığı araç içinde incelemelerde bulunan protokol üyeleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk ...
Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk cinayeti var
YEREL HABERLER Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada bir çocuk ...
Fadıloğlu’ndan İMO’ya ziyaret Sektörel konular ve pandemi konuşuldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan İMO’ya ziyaret Sektörel konular ve ...
Gaziantep´te 1 günde 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep´te 1 günde 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' ...
Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi ...
Hırsızlık şüphelileri yakalandı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı Motosikletin çalınma ...
Maskeli mesafesiz yolculuk Motosikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Maskeli mesafesiz yolculuk Motosikletle tehlikeli ...
İslahiye'de üzüm hasadı
YEREL HABERLER İslahiye'de üzüm hasadı
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Gaziantep'te bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu
YEREL HABERLER Otomobil tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Önüne çıkan ...
Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti
YEREL HABERLER Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti
Bilim Şehitkamil'in adayları uygulama sınavına girdi Başarılı olanlar, geleceğin bilim insanı olarak yetiştirilecek
YEREL HABERLER Bilim Şehitkamil'in adayları uygulama sınavına ...
Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı Gaziantep’te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte ...
Gazintep’te orman yangınları Pazar piknikçileri Gaziantep’in ciğerini yaktı
YEREL HABERLER Gazintep’te orman yangınları Pazar piknikçileri ...
Bakan Gül, Duygu Delen’in ailesi ile görüştü Acılı baba "Bu işin peşini bırakmayın" diyerek acısını ifade etti
YEREL HABERLER Bakan Gül, Duygu Delen’in ailesi ile görüştü Acılı ...
Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın
YEREL HABERLER Duygu'nun babası Adalet Bakanı Gül ile görüştü: İşin ...
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Gaziantep'te, 40 derece sıcaklıkta şelale serinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 40 derece sıcaklıkta şelale serinliği
Sınır kapısında 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Barış Manço’nun ismi Şahinbey’de yaşayacak
YEREL HABERLER Barış Manço’nun ismi Şahinbey’de yaşayacak
Gaziantep´te 1 günde 2 bin 259 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep´te 1 günde 2 bin 259 kişiye 'koronavirüs' ...
Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama
Gaziantep’te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te PKK/YPG operasyonu: 3 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X