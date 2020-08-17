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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Araban ilçe kongresi yapıldı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe kongresi yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan İskender Gör, 236 delegenin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Araban ilçe kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe kongresi yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan İskender Gör, 236 delegenin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Araban Belediyesi Düğün Salonunda yeni tip korona virüs (Covid19 ) tedbirleri kapsamında maske takımı ve sosyal mesafeye uyum sağlanarak gerçekleştirildi.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın divan başkanlığını yaptığı kongreye MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP İlçe Başkanları ile STK Temsilcileri, delegeler katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mesajın okunmasının ardından 3’üncü dönem MHP Araban ilçe başkanlığına seçilen İskender Gör yaptığı konuşmasında, ’’Bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyin izinde ve yolunda sizlerle birlikte burada bulunmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere milletçe salgın hastalıkla mücadele sürecinden geçiyoruz. Bizler, bu süreçte tedbirli olmakla ve devletimizin tedbirlerine yardımcı olmakla mükellefiz. Bu sebepten kongremizi ve konuşmalarımızı kısa tutacağız. Ülkücü hareket ve bizler burada milletimizin istiklali ve devletimizin bekası için bulunmaktayız. Başımızı koyduğumuz bu yolda nesillerimizi de feda edeceğimizden emin olunuz. İstiklal için birlik, İstikbal için Dirlik. Kazanan Türkiye olacak, kazanan Araban olacak” dedi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildiği kongrede oy kullanan delegelerin tamamının güvenoyunu alan mevcut başkan İskender Gör yeniden başkan seçildi.
3’üncü dönem başkanlığa seçilen Gör, Araban ilçe kongresine katılan tüm misafirler ve delegelere teşekkür etti.

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