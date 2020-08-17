Gaziantep Basketbol Kulübü’nün sağlığı Medikal Park Gaziantep’e emanet

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu Gaziantep Basketbol Kulübü, 20202021 yeni sezon oyuncularının da yer aldığı bir ekiple Medical Park Gaziantep Hastanesi’ni ziyaret ederek bir dizi sağlık kontrollerinden geçti.

Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır'ın gerçekleştirmiş olduğu kontrollerden sonra oyuncuların kan değerleri ölçümlendi. Amerika ve Fransa'dan gelen yeni oyuncuların da yer aldığı ekipte, tüm oyuncular eko, efor ve solunum fonksiyon testleri gibi testlere tabi tutuldu. Pandemi ile ilgili aldığı önlemler ve başarılı çalışmalar ile öne çıkan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Pandemi hemşireleri ise geçtiğimiz günlerde Gaziantep Basketbol Kulubü'nün oyuncularını Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda ziyaret etti. Takım oyuncularının yanında kulübün teknik ekibinin de yer hazır bulunduğu 35 kişiye hemşireler tarafından vücuttan sürüntü örneği alınarak gerçekleştirilen PCR ( Covid19) Testi uygulandı. Medical Park Gaziantep Hastanesi'ni ziyaret eden, Gaziantep Basketbol Kulubü'nün oyuncuları hastane misafirleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrulllah Kubba yaptığı açıklamada, ‘’Geçmişte aldığı skorlarla sayısız başarıya imza atan Gaziantep Basketbol Kulubü'nü Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak sağlık sponsorluğu ile desteklemekten büyük gurur ve onur duyuyoruz. Gazi şehrimiz olan Gaziantep’in iftiharı olan Gaziantep Basketbol Kulubü’ne 20202021 sezonunda gerek ülkemizde ve gerek uluslararası karşılaşmalarda başarılar diliyoruz. Başarılı takımımıza olan desteklerimiz her gün artarak devam edecektir’’ diye konuştu.

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