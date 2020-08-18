Fadıloğlu’ndan mimarlara ziyaret

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’ni ziyaret ederek, Başkan Aslı Tezel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çeşitli meslek gurubu temsilcilerinin görüşünü almak ve faaliyet yürüttükleri konularla ilgili istişarede bulunmak amacıyla her fırsatta sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Aslı Tezel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Aslı Tezel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve Başkan Yardımcısı Sayın Murat Özgüler’e yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum. Ziyarette, sektöre ilişkin konuların yanı sıra pandemi dönemiyle ilgili konularda değerlendirmede bulunduk, fikir alışverişi yaptık” dedi.

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