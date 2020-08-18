Uyuşturucu operasyonu yapılan adreslerde silahlar ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 7 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgüllük Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 36 adet mermi, 128 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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