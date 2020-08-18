Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Okulla dadanan hırsız yakalandı

'İyi ki senin kızınım'

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Gaziantep’te bir okula dadanan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Şahinbey İlçesi Perilikaya Mahallesi'nde bulunan bir okulu gözüne kestiren hırsız güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Duvarlara tırmanarak açık olan pencereden içeri giren hırsız çaldığı malzemeleri sırtlayarak okuldan ayrıldı. Bu anlarda güvenlik kameralarına yakalanan hırsız sonrasında polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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