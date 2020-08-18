Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güvenevler Mahallesi Duisburg Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hidayet K. yönetimindeki Nissan marka 34 BRH 760 plakalı cip ile Ebru A. yönetimindeki Audi marka 07 EE 011 plakalı otomobil Mutafa Taşar Parkı mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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