Gaziantep’te korona virüs denetimi Vali Gül’den korana denetimi

İçişleri bakanlığının 81 ilde korana virüs genelgesi göndermesinin ardından Gaziantep'te Vali Davut Gül koordinesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler gerçekleşiyor. Bu kapsamda vaka sayılarının yoğun olduğu iller arasında olan Gaziantep'te Vali Davut Gül korona virüs denetimine çıktı. Sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Vali Gül, çevredekilere maske dağıttı.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla bugün Türkiye'nin her tarafında genel denetimler oluyor. Daha öncede birkaç defa bu denetimleri olmuştu. Bugün kamu kurum kuruluşlarının bütün amirleri, kaymakamlarımız, il valileri, emniyet ve jandarmanın yetkilileri, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, odalarımız, borsalarımız olarak denetimlere çıktık. Daha çok uyarıcı, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için yapılan denetimlerdir” dedi.

Gaziantep'te 9 bin kişilik bir ekiple korona virüs denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Gül, “Gaziantep'te bu anlamda denetim yapan 9 bin civarında korona virüs denetimi yapan arkadaşımız var. İnşallah bu denetimler neticesinde şehrimiz daha kontrollü bir hale gelmiş olacak. Burada hangi denetimleri yaparsak yapalım temelde vatandaşlarımızdan beklediğimiz kurallara uymalarıdır. Maskeleri sadece denetimlerde takarlarsa biz bir sonuç alamayız. Maskeler kendi sağlıkları için gerekli. Mesafe kendi sağlıkları için gerekli. Gaziantep olabildiğince her gün bu kurallara uyuyor. Her günde kurallara uyma oranımız artıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirlerin olmadığını ifade eden Gül, “ Daha önce açıkladıklarımızın dışında yeni tedbirlerimiz yok. 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın düğünlere gitmeleri, toplu taşımalara belli saatlerde binme ve pazar yerlerine kalabalık saatlerde gitmeme gibi kısıtlamalarımız var” diye konuştu.

Denetim sırasında vatandaşlara maske dağıtılarak maskenin sık sık değiştirilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

