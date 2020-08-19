İslahiye'de 49 evde, 175 kişi karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de 49 evde, 175 kişi karantinaya alındı

DHA

İslahiye'de 49 evde, 175 kişi karantinaya alındı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 175 kişinin yaşadığı 49 ev karantinaya alındı.
İslahiye'ye bağlı Kozdere ve Burunsuzlar mahallelerinde, katıldıkları düğünün ardından döndükleri evlerinde rahatsızlanan F.D, A.D ve Ş.E.'nin hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi de bu kişilerin temasta bulunduğu 175 kişiye ulaştı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki mahallede 49 evde yaşayan 175 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlar yasaklandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-08-19 12:53:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te korona virüs denetimi Vali Gül’den korana denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep’te korona virüs denetimi Vali Gül’den ...
104 araç 650 personel ile dev denetim
YEREL HABERLER 104 araç 650 personel ile dev denetim
Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep’in yıldızı 211 öğrenciye burs verilecek
YEREL HABERLER Gaziantep’in yıldızı 211 öğrenciye burs verilecek
Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş dünyasından tam destek
YEREL HABERLER Kan ve plazma bağışı kampanyasına GSO öncülüğünde iş ...
Büyükşehir iş birliğinde kurulan çağrı merkezi için eğitimlere başlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir iş birliğinde kurulan çağrı merkezi için ...
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 6 yaralı İlk defa kaza yaptı suçunu kabul etti
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 6 yaralı İlk ...
Furkan Soyalp bonservisiyle Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Furkan Soyalp bonservisiyle Gaziantep FK'da
Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı
YEREL HABERLER Okuldan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, ...
Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var
YEREL HABERLER Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var
Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Okulla dadanan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Okula giren hırsız güvenlik kamerasına ...
Konuşulmayan ölüm Atay’ın ailesi sessiz
YEREL HABERLER Konuşulmayan ölüm Atay’ın ailesi sessiz
Gaziantep´te 2 bin 546 kişiye `koronavirüs´ cezası
YEREL HABERLER Gaziantep´te 2 bin 546 kişiye `koronavirüs´ cezası
Şahinbey Belediyesi’nden dedikodulara cevap
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden dedikodulara cevap
Deyrizor´da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG´yle çatışıyor
YEREL HABERLER Deyrizor´da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG´yle ...
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
YEREL HABERLER Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan ...
İslahiye'de 'kırmızı biber' hasadı başladı
YEREL HABERLER İslahiye'de 'kırmızı biber' hasadı başladı
Uyuşturucu operasyonu yapılan adreslerde silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu yapılan adreslerde silahlar ...
Fadıloğlu’ndan mimarlara ziyaret
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan mimarlara ziyaret
Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli ...
Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için 2 milyon liralık hazırlık
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 500 okula hijyen desteği Gaziantep’te ...
Gaziantep Basketbol Kulübü’nün sağlığı Medikal Park Gaziantep’e emanet
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol Kulübü’nün sağlığı Medikal Park ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X