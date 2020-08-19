Gaziantep’te YKS’de ilk 5 bin’e giren öğrencilere burs Sanko Okullarının 22 öğrencisi GAGEV’den burs kazandı

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Gaziantep’te 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 5 bine giren öğrenciler başarı bursu ile ödüllendirdi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAGEV tarafından düzenlenen törene, Gaziantep Valisi ve GAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı ve GAGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile GAGEV Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, öğrenciler ve aileleri katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’te ilk 5 bine giren 190 öğrenciden 22’sinin okullarından olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, “Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimizi ve ilk 5 binde 39 derece elde eden 22 öğrencimizi, ailelerini ve güçlü öğretmen kadromuzu kutluyorum” dedi.

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