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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır kapısında 1320 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir kamyonda yapılan aramada, bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınır kapısında 1320 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren bir kamyonda yapılan aramada, bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi.

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