En acı ziyaret Saldırıda hayatını kaybeden kardeşini her yıl mezarı başında anıyor

Gaziantep’te 20 Ağustos 2016 yılında terör örgütü DEAŞ’ın bir düğüne saldırması sonucu hayatını kaybeden 57 vatandaş, olayın 4’ncü yılında anılıyor.

Sabahın erken saatlerinde Yeşilkent Mezarlığına gelen Kadir Nas, saldırıda hayatını kaybeden kardeşi Mahsun Nas’ın mezarını ziyaret etti. Kardeşinin mezarını temizleyerek dua eden acılı ağabey o gün neler yaşandığını, patlamada hayatını kaybeden insanların cesetleri arasında çıkarttığı kardeşinin yaralı halde hastaneye kucağında nasıl taşıdığını anlattı.

O gün yaşananları, o anı yaşıyormuşçasına anlatan Kadir Nas, kardeşinin yaralı olarak kurtulduğu saldırıdan sonra 35 gün mücadele verdiğini kaydetti.



Patlama ile evler sallandı

O günü tarif etmek zor olduğunu belirten Nas, “İnsan kardeşini kollarında yoğum bakıma götürüp geri dönememesi çok zor. O günü şöyle anlatabilirim, evdeydim tam dışarı çıkarken birden bomba patladı. Ev sallandı biz dışarı çıktık tüp patlaması falan zannettik ama biraz ileri gittikten sonra her tarafı duman kaplamıştı, parçalanmış cesetler etrafa yayılmıştı” dedi.



"İnsanlara yardım edelim diye gittik"

İnsanlara yardım etmek için gittiğinde kardeşinin de düğünde olduğunu öğrendiğini ifade eden Nas, o an yaşadığı şoku ve sonrasını anlattı.

Nas, “Birden bir ses geldi ve kardeşin Mahsun yok dedi. Babam koşarak gitti o cenazelerin arasında kardeşimi bulduğunda beyin lobu dökülmüştü. 35 gün hastanede yaşam mücadelesi ver ama fazla direnemedi sonra vefat etti. Acı her zaman aynıdır belki bizim anlatamayacağımız şeyler vardır ama bir annenin gözlerine baktığımız zaman o acının ne denli yüksek olduğunu anlarsınız” ifadelerini kullandı.



"Ailenin bir bağı varsa çözülmeli"

Olayın aydınlatılması konusunda biraz sıkıntı yaşandığını vurgulayan Kadir Nas, ”Eğer ailenin bir bağı varsa o bağ çözülmeliydi. Aile buradan alınıp götürülmemeliydi. Bir patlama birinin yüzünden oluyorsa o kişiler ceza almalı” diye konuştu.



Ne olmuştu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde bir düğününe yönelik düzenlenen intihar saldırısında çoğunluğu çocuklardan oluşan 57 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ üstelenmişti.

