Gaziantep’in en yoğun PTT şubesi virüs nedeniyle kapatıldı

Gaziantep’te PTT’nin ‘Çarşı’ şubesi, çalışanlarda çıkan yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek, vatandaşların yaklaşması engellendi.
Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi çalışanlarında Covid19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için "Merkezimizde Covid19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı.
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