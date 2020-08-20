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Sanko Park’ta harcamalarınız paraya dönüşüyor

İHA

Sanko Park’ta harcamalarınız paraya dönüşüyor

Gaziantep’in sosyal yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini yine çok özel bir kampanya ile karşılıyor.
2123 Ağustos tarihleri arası gerçekleşecek kampanya kapsamında, Sanko Park Alışveriş Merkezi içinde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde alışveriş yapan ziyaretçiler, toplamda 750 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.
Ziyaretçilerin, 10.0022.00 saatleri arasında yapılacak tüm alışverişleri Sanko Park danışma bankosuna ibraz etmeleri yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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