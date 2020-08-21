Gaziantep´te, bir günde 2 bin 230 kişiye `koronavirüs´ cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 230 kişiye ceza kesildi, karantinadan kaçan 21 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 2 bin 230 kişiye idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Karantinadan kaçtığı belirlenen 21 kişi hakkında cezai işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, denetlenen 741 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-21 09:54:12



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