PTT Çarşı Şubesi yeniden hizmete açıldı

Korona virüs nedeniyle kapatılan Gaziantep PTT Çarşı şubesi dezenfekte çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı.
Dün Covid19 tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmet vermeye kapatılan PTT Çarşı şubesi, profesyonel ekiplerce dezenfekte edildi. Personel takviyesi yapılan Şube bugün tekrar hizmete açıldı.
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