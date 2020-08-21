Üzüm üreticiyi üzdü İslahiye'de üzüm bağlarını hastalık vurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan çeşitli türlerden oluşan üzüm bağlarında patlak diye adlandırılan mantar hastalığı büyük kayba yol açtı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi kırsalında yaklaşık 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen Antep Karası, Kardinal, Çekirdeksiz ve Hatun Parmağı gibi yaklaşık 7 çeşit üzümde, bilinmeyen bir nedenle hastalık oluştu.

Bazı bölgelere göre değişim gösteren hastalık, mildiyö hastalığı ismiyle adlandırılıyor. Üreticiler tarafından ilaçlama yapılmasına rağmen üzümler çürümeye başladı.



"Hastalığın nedeninin araştırılmasını istiyoruz"

Bölgenin yüzde 70‘inin etkilendiğini söyleyen üzüm üreticisi Metin Yavuz, "Bu yıl geçen yıla göre çok kötü durumda meydana gelen bu hastalığın sebebinin araştırılmasını istiyoruz. İlaçlar mı bozuk, yetkililer tarafından bize bildirilen zamanda mı bir yanlışlık var, bakımdan mı anlayamadık. Bu durumun İlgili yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Tariş gibi bir kurumun bizim buraya el atıp faaliyet göstermesini istiyoruz. Fiyat olarak çok düşük gidiyor geçen senenin altında bir fiyata gidiyor, hastalıktan dolayı ortalama 13 ton üzüm kestiğim bağımdan 3 buçuk ton üzüm kesmişim" dedi.

Şaraplık üzüm alıcısı Hüseyin Uzun yaptığı açıklamada, "Mersin’deki fabrikaya göndermek üzere şaraplık üzüm alıyoruz rekoltemiz çok yüksek ama sahip çıkanımız yok, Tariş istiyoruz kuru üzüm için ihracat için ihracat yok üzümlerimiz bozuluyor devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz ilaçlamalar çok masraflı 67 ay emek veriyoruz masraf ediyoruz yetkililerden ve Tariş’ten bizim bu bölge ile ilgilenilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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