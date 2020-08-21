Düğün müzisyenlerine ‘korona’ ayarı Hijyen sertifikası olmayan müzisyen artık düğünlerde çalışamayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covıd19) salgını nedeniyle Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (Müzsan) işbirliğinde şehirde bulunan müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi verdi.

Programın tamamlanmasından sonrasında yürütülecek denetimlerle sertifikasız müzisyenin düğünlerde çalışmasına izin verilemeyecek.

Korona virüse karşı verilen ulusal mücadelenin yeni safhası olan yeni normalleşme sürecinde düğün, nişan ve kına merasimlerinde çalışan müzisyenlere yönelik Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı’nca sertifika programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda Müzsan ortaklığında düzenlenen eğitimde, GASMEK sağlık ve hijyen eğitmeni tarafından verilen korona virüs hakkında bilgilendirme sonrası, alınacak tedbirler, temizlik, maske ve mesafe kuralları hakkında sunum yapıldı, çalışma ortamlarında neye dikkat edilmesi gerektiği gösterildi. Öte yandan Müzsan Başkanı Ahmet Onurlu, yapılacak denetimlerde sertifikası olmayan müzisyen ve sanatçıların düğün, nişan ve kına merasimlerinde çalışamayacaklarını açıklandı.

Eğitimlere katılan Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, eğitimlerin gayesinin hastalığı bulaştırmamak olduğunu hatırlatarak, “En çok bulaşma ihtimali paralarda oluyor, birçok sefer el değiştiriyor düğünlerde. Aza kanaat edeceğiz. Düğünlerin tamamen iptal edilmemesi için 2 saate razı olmak gerekiyor. Kendi çalışma alanımızda tedbir almak gerekiyor. Federasyon olarak biz de denetmen ekibimiz ve emniyetle iş birliğinde denetime çıkacağız. Denetimleri sıklaştıracağız. Mikrofonlar sizde amiri sizsiniz oraların. Emniyet güçlerini zor durumlarda bırakmayalım yardımcı olalım” dedi.

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