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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İHA

Gaziantep'te bir otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yapan ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

Otomobil ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Gaziantep'te bir otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yapan ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde otodan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.
Şüpheli şahıslardan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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