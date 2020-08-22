Lüks villada şüpheli ölüm

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, iş adamı Ahmet Ş.´ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu hizmetçi Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi´ndeki villa sitede yaşandı. İş adamı Ahmet Ş.´ye ait villada çalışan Nepal uyruklu hizmetçi Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai´nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-08-22 11:21:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.