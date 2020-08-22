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Bakan Gül: “Kadına şiddet bir terör eylemidir” “Kadına yönelik şiddete sıfır tölerans” "Türkiye enerjide dışa bağımlı olmayacak"

İHA

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, pandemi süreci, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ve Duygu Delen olayı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özellikle Duygu Delen olayına vurgu yaparak kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunu vurguladı.

Bakan Gül: “Kadına şiddet bir terör eylemidir” “Kadına yönelik şiddete sıfır tölerans” "Türkiye enerjide dışa bağımlı olmayacak"

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, pandemi süreci, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ve Duygu Delen olayı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özellikle Duygu Delen olayına vurgu yaparak kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunu vurguladı.
Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kentteki pandemi kurulu toplantısına başkanlık etti. Gaziantep'te bir restoranda yapılan ve şehrin önde gelenlerinin de katıldığı pandemi kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Abdülhamit Gül, pandemi süreci, Karadeniz'de bulunan doğal rezervi ve Gaziantep'te geçtiğimiz hafta bir binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, Duygu Delen olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmayacağını söyledi. Gül, kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunun da altını çizdi.

“Kadına şiddet bir terör eylemidir”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin bir terör eylemi olduğunu belirterek, “Duygu Delen olayı hepimizin yüreğini parçalayan bir hadisedir. Bugün aileye taziye ziyaretinde bulundum. Bir baba, bir vatandaş olarak şunu söylemek isterim ki, kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Hepimiz bu eylemlere karşı mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi yaparken siyasi düşünceden, mevki ve makamdan öte bir yaklaşım içinde olmak gerekiyor. Asıl olan insan onuru, kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor” dedi.

“Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans”
Kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Bakan Gül, “Kadına yönelik şiddetin asla hiçbir toleransa yer verilmemesi gerekiyor. Baktığımız da kadın cinayetleri küçük olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Bu konu tedbirsiz özensiz davranacak bir konu değildir. Her türlü şiddetin önemsenmesi, sıklıkla takip edilmesi gereken bir süreçtir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde delil dosya durumuna göre karar verilmektedir. Bizde yargı mensuplarımız ile hassasiyetle bu meselenin üstüne gideceğiz. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanında kar kalmayacak. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada yanlarında kar kalmaması gerektiği milletimizin ortak dileğidir. Temel yaklaşımımız kadına şiddete sıfır toleranstır. Tekrar duygu delen kardeşimin acısını paylaşıyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye enerjide dışa bağımlı olmayacak"
Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmayacağını söyleyen Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjde bütün yurtta büyük bir heyecan oluşturdu. 83 milyon Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle büyük bir sevince boğdu. Doğal gaz bulunması vatandaşların cebine de yansıyacak. Vatandaşlar da bir şekilde bundan istifade edecek ve Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Bu bütün memleketimiz için bütün vatandaşlarımız için büyük bir müjdedir. Özellikle 2017 yılında milli enerji politikalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte bunların meyvelerini toplamaya başladık ve sonuç olarak Karadeniz'de doğal gaz bulduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu müjdeleri artırarak devam ettireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla gidiyoruz. Daha müreffeh, enerjide dışa bağımlı olmadan bir ülke olarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu noktada Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, yani egemenlik sınırlarımızın olduğu her yerde aramalarımıza devam edeceğiz. Hiç kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, hiç kimsenin de hakkımıza göz koymasına izin vermeyiz. Uluslararası hukuktan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bunun önünde de hiçbir engel duramaz. Türkiye emin adımlarla geleceğe doğru yürüyor. Bu müjdeler katlanarak devam edecek. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür ve olmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Salgın mücadele kararlı şekilde devam edecek"
Türkiye'nin ve Gaziantep'in salgınla mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Salgınla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etkin şekilde mücadele ettik. Tüm dünyanın takdir ettiği bir sonuca ulaştık. AK Parti hükumeti ile sağlık sistemimizin iyi olması ve milletimizin bu konudaki gayreti önemli sonuçlar elde etmemizi sağladı. Bugün de Gaziantep'in sağlık değerlendirme toplantısı yaptık. Bu anlamda hem genel anlamda alınacak tedbirleri hem de özel olarak yapılması gerekenleri konuştuk. Bu salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kuralına ciddi şekilde riayet edilmesi gerekiyor. Çocuklarımız da okula gitmek için çırpınıyorlar. Okulların açılması bizim elimizde. Ayrıca önümüzdeki hafta adli yıl açılışını yapacağız. O yüzden tüm bu hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için vatandaşlarımızın mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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