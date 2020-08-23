Kablo hırsızları kameralara yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fabrikalardan kablo çalan 2 şüpheli yakalandı. 22 suç kaydı olan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Kabloları çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine yaptığı inceleme sonrası 2 ayrı fabrikadan kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla olayla ilgili olan şüphelileri gözaltına aldı. 22 suç kaydı olan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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