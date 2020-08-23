Gaziantep'te 2 bin 282 kişiye korona cezası



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 282 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 282 kişiye idari ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantinadan kaçtığı belirlenen 9 kişiye de karantina hükümlerine aykırı davranmaktan işlem yapıldı. Polis ekiplerince kontrol edilen 544 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-23 12:10:37



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