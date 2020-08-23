Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 211 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları otomobili Öğretmenevleri Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu, 1 zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket, 55 adet değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulan araçtaki aramada ayrıca iki de dedektör bulundu. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-23 12:27:18



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