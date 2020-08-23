MHP Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan kongresi gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Şehitkamil İlçe Teşkilatının 13’ncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi. MHP Şehitkamil ilçe Başkanı Aziz Yücel bayrağı Avukat Akın Erol Kınacılar’a devretti.

MHP Gaziantep Şehitkamil ilçe teşkilatı 13. Olağan Kongresi divan başkanlığı Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan tarafından gerçekleştirilirken, kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hollywood Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongreye, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Şehitkamil eski İlçe Başkanı Aziz Yücel, Şahinbey MHP İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP İlçe Başkanları STK Başkanları ve parti delegeleri katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik” mesajını Divan Üyesi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çelik okudu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin elli bir yıldır dimdik ayakta, milletin ve devletin daima yanında olmaya devam ettiğini bundan sonrada önce milletim ve devletim demeye devam edeceğini söyledi.

Taşdoğan, “MHP, bağımsız Türk Devletinin kıyamete kadar yaşaması için her türlü fedakarlığı ve azmi gösterecektir. Ay yıldızlı bayrağın yanındaki üç hilal kıyamete kadar devam edecektir. Cumhur itikafı olduğu tarihten itibaren ülkemizde milli birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi gerçekleşmeye başlamıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bu ittifak sayesinde perçinlenmiştir. Ülkemizi bölmek, dağıtmak ve parçalamak isteyenlere hepsinin anladıkları dilden içeride ve dışarıda Türk Silahlı Kuvvetleri çok güzel bir şekilde mücadele etmektedir. SİHA’lar ve İHA’lar son terörist toprağa gömülünceye kadar mücadeleye devam edecektir. Devletimizin içine sızmış hain örgütlerle kararlı bir şekilde mücadele devam edecektir. MHP’nin Cumhur ittifakına vermiş olduğu destekle ülkemizin ekseni savrulduğu yerden alınmış yerli ve milli bir eksene oturmuştur. Burada bizlere düşen bu desteğe devam etmektir” dedi.

MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik ise olağanüstü bir durumda gerçekleşen kongreye yüksek oranda katılım sağlayan partililere teşekkür ederken, Şehitkamil İlçe Başkanlığı görevini devredecek olan Aziz Yücel’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çelik, “MHP, 50 yılı aşkın bir süredir Türk siyaset sahnesinde yer almaktadır. Türk Milletinin bütün sorunlarının çözümüyle ilgili canla başla mücadele eden, zor şartlar altında dahi olsa çözüm üretmeye gayret gösteren bir partidir. Gaziantep Şehitkâmil İlçe Başkanlığı görevini devredecek olan Aziz Yücel başkanımıza, Aziz abimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. MHP Şehitkamil İlçe Başkanlığına MHP Genel Merkezimizin ve teşkilatımızın aday olarak gösterdiği Avukat Akın Erol Kınacılar tek listeyle katılacak olup kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Aziz abiden almış olduğu emaneti canla başla çalışarak daha ileriye götürmek için gerekli mücadeleyi göstereceğinden şüphemiz yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin mimarı ve Cumhur İttifakının ortağı olan MHP bulunduğu konum itibariyle çok daha stratejik ve önemli bir konumda politika ve siyaset üretmeye devam etmektedir. Yaşadığımız bu günlerde ekonomik anlamda büyük müjdelerden birisi olan ve Karadeniz de bulunan Doğalgaz rezervi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Bundan kısa bir süre önce Ayasofya Müzesinin cami olarak açılması ve mümin Türk yüreklerin tekrar orada ibadet etmeye başlaması ve Türk siyasetinin bu problemi kendi başına çözmüş olması da bizim için ayrıca önemlidir. Umuyorum ki bundan sonra da müjdelerin devamı gelmeye devam edecektir. MHP, Cumhur ittifakına vereceği destek ile Türk Milletini mutlu etmek ve yeni müjdelere vesile olmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir” İfadelerini kullandı.

Bayrağı Başkan Aziz Yücel’den devralan Avukat Erol Kınacılar, kongreye katılan partililere teşekkür ederek, “ Şehitkamil İlçe yönetiminde yedi yıl birlikte çalıştığımız başkanımız değerli büyüğümüz Aziz Yücel ağabeyimden devraldığım bu bayrağı şerefle onurla taşıyacak, “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik” anlayışıyla partime hizmet edeceğim” dedi.

MHP Eski Şehitkamil Başkanı Aziz Yücel bayrağı Avukat Akın Erol Kınacılar’a devretmeden önce yaptığı konuşmada, “onurla, gururla 7 yıl hizmet ettim partimin bayrağını, genç dinamik ve aynı zamanda yedi yıl omuz omuza yönetimde görev yaptığım kardeşime devretmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Yücel, “Yaklaşık 7 yıldan beri yürüttüğüm Şehitkamil İlçe Başkanlığını Avukat Akın Erol Kınacılar’a şan ve şerefle devretmek üzere kongreye ortak akılla tek listeyle gitmiş bulunmaktayız. Şehitkamil teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu hedef ve yolda yürümeye devam ederken iş ve dış mihrakların oyunlarına gelmedik ve fırsat vermedik. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bilge lideri, Türk İslam Dünyasının lideri Devlet Bahçeli, Türk Dünyasını dizayn etmeye çalışanlara fırsat vermemiş, kurulan oyunları bir bir bozmuş hedefimize odaklanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Şehitkamil İlçe yönetimime teşekkür eder yeni yönetime başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı için yapılan oylamada tek liste ile aday olan Av. Akın Kınacılar MHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanlığını Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Divan Üyeliğini ise MHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, İl Yöneticisi Avukat Mehmet Uğur Beyazlar, İl Yöneticisi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Çelik, İl Yöneticisi Eski Ülkü Ocakları Başkanı Murat Güzeli’in yaptığı, delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapıldı.

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