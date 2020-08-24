Gaziantep'te 2 bin 279 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 2 bin 279 kişi belirlendi. Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
Öte yandan karantina hükümlerine uymayan 8 kişi ile tedbirlere aykırı çalıştırılan 1 iş yerine yönelik de idari işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-24 10:00:37
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