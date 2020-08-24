Gaziantep'te 2 bin 279 kişiye 'koronavirüs' cezası



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 2 bin 279 kişi belirlendi. Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Öte yandan karantina hükümlerine uymayan 8 kişi ile tedbirlere aykırı çalıştırılan 1 iş yerine yönelik de idari işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-24 10:00:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.