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Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu

DHA

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın sıkça vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep´te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sürekli olarak uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparken, sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-08-24 11:24:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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