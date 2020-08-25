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Pakistanlı derneklerden Gaziantep’e okul 100 yılda 100 hayırsever kampanyasına Pakistan’dan destek

İHA

Pakistanlı derneklerden Gaziantep’e okul 100 yılda 100 hayırsever kampanyasına Pakistan’dan destek

Pakistan’da faaliyet gösteren Said ve Baitussalam Dernekleri tarafından Gaziantep'e yaptırılan ’Fikir Okulu’ düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin Suriye meselesine bakış açısının tamamen insani bir duruş olduğunu söyledi.
Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Fikir Okulu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan Vali Davut Gül, Türkiye’nin Suriye’deki kardeşlerine kucak açmasının tamamen insani bir duruş, Müslümanların kardeş olduğuna inanma duruşu ve imkanları paylaşma meselesi olduğunu belirterek, “Türkiye'nin Suriye'nin bir tek çakıl taşında gözü yok. Yanlışlıkla bir taş gelse ayağımızda tekrar diğer tarafa iteriz. Bizim Suriye meselesine bakış açımız tamamen insani. Orada güvenlik sağladıktan sonra buradaki insanların ülkelerine döndüğünde onlarla olan ilişkilerimizin gelişmesinden ve onların bize dua etmelerinden başka bir beklentimiz yok” dedi.

“Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı”
Gül, “500 bin Suriyeli Gaziantep'e geldi. Tabi bunların birçok ihtiyaçları vardı. Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı ve okullarını da paylaşırken daha önceden daha az olan okul ihtiyacı gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 4 bin derslik kamu imkanları ile yapıldı. Bazılarının da inşaatı devam ediyor ama buna rağmen halen 4 bin dersliğe ihtiyacımız var. Sizin gibi hayırseverlerle bu eksik kalan 4 bin dersliği tamamlamaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre ötede bu ihtiyacı, hissiyatı hisseden, bizim dertlerimizle dertlenen Suriyeli kardeşlerimizin dertleri ile dertlenen sizlere müteşekkiriz” diyerek okulun yapılmasına maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür etti.
Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Said ve Baitussalam Derneklerini tebrik ederek, “Bugün burada bize bir okul açılışında sadece kardeşliği değil kardeşliğin nasıl sınır tanımadığını gösteriyorlar. Sadece kardeşliğin arasında değil insanlığın arasında da sınır olmadığını gösterdiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler bugün bu okulun açılışı ile Pakistanlı da olsa, Arap da olsa, Türk de olsa bir okulun açılışında nasıl kaynaştığımızı, bir araya geldiğimizi de ispat ettiniz. Yedi yıl, 19901997 yılları arasında eğitim aldığım, yükseköğrenimimi tamamladığım Pakistan Karaçhi Üniversitesi’nin ardından aradan geçen yıllar sonra yedi yılımı harcadığım emek verdiğim bir şehrin insanlarını bugün doğduğum şehirde görmek de beni ayrıca gururlandırıyor. Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik, öyle bir kardeşlik ki dünyada eşi benzeri yok. Ben Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği genetik bir kardeşlik olarak görüyorum. Çünkü biz Türk çocukları, genlerine, DNA’larına işlenmiş Pakistan sevgisi ile dünyaya geliriz ve ben biliyorum ki Pakistan’da dünyaya gelen çocuklar da aynı şekilde genetiklerine Allah’ın işlediği Türkiye sevgisi ile dünyaya geliyorlar. Türkiye Pakistan kardeşliği kaderini Allah’ın yazdığı bir kardeşliktir. Onun içindir ki Pakistan’dan yedi bin kilometre uzakta Gaziantep şehrinde o genetik kardeşlik bize bugün bir okulun açılışında buluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Said Derneği Başkanı Mahmoud Alouıss, “Bu güzel ülkede güzel kalpler birleşti. Bu Pakistan dağlarından Türkiye bağlarına kadar uzanan bir hayırseverliktir. Gerek buradaki hayırseverler gerek biz hepimiz Suriye’de yardıma ihtiyacı olanlara hep birlikte el uzatacağız. Bugün Gaziantep'te açacağımız okul ile Türkiye genelindeki dokuzuncu okulumuzu açıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Baitussalam Derneği Başkanı Abdul Sattar, “Bu güzel hizmeti yapmak için bizlere fırsat veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuda Türk milleti, Türkiye'nin reisi Recep Tayyip Erdoğan ve diğer arkadaşların katkısı ile o kadar güzel hizmetler yaptı ki Müslümanlar arasında yeniden güzel bir kardeşlik inşa ettiler. Umuyoruz ki bu böyle devam edecek. Türk milletinin bu konuda yaptıklarının dünyada başka bir emsali yoktur. Biz gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. Onlara dua ediyoruz. Bu konuda yapılacak her şeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise 80 bin Gaziantep'te 100 bin de Cerablus ve ElBab bölgelerindeki çocuklara milli eğitim olarak hizmet verdiklerini aktararak, “Bu çocuklarımız zorunlu olarak şehrimize göç ettiğinde bizler Gaziantep halkı olarak kucağımızı açtık ve bütün okullarımızda bu çocuklarımıza eğitim vermeye başladık” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında Vali Davut Gül ve protokol üyeleri, okulun açılışını gerçekleştirerek sınıfları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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