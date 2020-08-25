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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saha MBA dünyanın en iyi MBA programları arasına girmeye hazır

İHA

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile hayat geçirilen 2'nci Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) seçkin eğitimci kadrosuyla Ankara ve İstanbul ile birlikte Gaziantep'te başlıyor.

Saha MBA dünyanın en iyi MBA programları arasına girmeye hazır

Türkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile hayat geçirilen 2’nci Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) seçkin eğitimci kadrosuyla Ankara ve İstanbul ile birlikte Gaziantep’te başlıyor.
SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 2. Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) uluslararası kaliteye sahip içeriği, seçkin eğitmen kadrosuyla dünyanın en iddialı MBA programları arasında yer almaya aday olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Fatih Kacır, SSB Başkan Yrd. Dr. Celal Sami Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, SAHA İstanbul ve T3 Vakfı Başkanı, Baykar Gn. Md. Haluk Bayraktar, Wharton Business School’dan Prof. Dr. Michael Useem, Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve THY Dijital İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz’ün eğitmenler arasında yer aldığı SAHA MBA, 5 Eylül’de başlıyor.
Türkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile hayat geçirilen Saha MBA programı seçkin eğitimci kadrosuyla dünyanın en iddialı MBA programları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetici ve yönetici adaylarına özel tasarlanmış 2’nci Yöneticilik Gelişim Programı, Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinin, Dünya’dan ve Türkiye’den önemli üniversitelerden öğretim üyelerinin yer aldığı uluslararası kaliteye sahip eğitim kadrosuyla bir iki gerçekleştiriyor.
Tüm dersler işin profesyonelinden
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Fatih Kacır, SSB Başkan Yrd. Dr. Celal Sami Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, SAHA İstanbul ve T3 Vakfı Başkanı Baykar Gn. Md. Haluk Bayraktar, Wharton Business School’dan Prof. Dr. Michael Useem, University of Chicago’dan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek ve THY Dijital İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz’ün eğitmenler arasında yer alacağı SAHA MBA Programı bu yıl katılımcılara benzersiz bir eğitim fırsatı sunuyor. Programda ayrıca alanında uzman 24 eğitmen daha yer alıyor.
2’nci kez düzenlenecek SAHA MBA Programına yöneticilerin ve yönetici adaylarının yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “5 Eylül’de başlayacak SAHA MBA Programı’nın gerek içeriği gerekse dersleri verecek profesyonellerle dünyanın iddialı MBA programlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl programı tamamlayan katılımcılarımız yepyeni bir vizyon ve donanımla kariyerlerine devam edecekler. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne özel hazırladığımız program katılımcıların bireysel kariyer yolculuklarına değer katmanın yanı sıra sektördeki insan kaynağının eğitim kalitesini yükseltiyor, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak yöneticilerin yetiştirilmesini sağlıyor” dedi.
Yöneticilerin bilmesi gereken her şey SAHA MBA’de
Katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıracak bir içeriğe sahip SAHA MBA Programı, İstanbul’da Bilim Üsküdar’da, Ankara’da Teknopark Ankara’da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirilecek. Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu 15 üniversitenin MBA programları incelenerek hazırlanan SAHA MBA, gelecek dönemde yönetici olmayı hedefleyen yönetici adaylarını ve kariyerinde ilerlemek isteyen yöneticileri, değişen dünyanın tüm koşullarına en güncel bilgi ve uygulamalarla hazırlamayı hedefliyor. Ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden, hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgilerin tüm detaylarıyla yer aldığı programın Türkiye’de bir benzeri bulunmuyor. 5 tema ve 23 eğitim başlığından oluşan 242 saatlik SAHA MBA Programı 11 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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