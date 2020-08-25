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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesinden Geylani Mahallesi sakinlerine müjde

İHA

Her mahalleye bir sosyal tesisi yapan Şahinbey Belediyesi, Geylani mahallesi sakinlerine çok amaçlı tesis yapacağı müjdesini verdi.

Şahinbey Belediyesinden Geylani Mahallesi sakinlerine müjde

Her mahalleye bir sosyal tesisi yapan Şahinbey Belediyesi, Geylani mahallesi sakinlerine çok amaçlı tesis yapacağı müjdesini verdi.
Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek, çok amaçlı bir tesisin yapılacağı müjdesini vererek, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 10.831,00 m2’lik inşaat alanı üzerine yapılacak olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Yapılacak olan çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, baybayan spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak.
Geylani Mahallesine çok amaçlı tesis
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesine modern bir tesis inşa edileceğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi’ne Pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa edeceğiz. Ekiplerimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yakın zamanda inşaatına başlayarak en kısa süre içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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