Libya şehidinin naaşı Gaziantep'e getirildi



GAZİANTEP, (DHA) LİBYA'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Uzman Çavuş, öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevli bulunduğu sırada rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, silah arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz şehit oldu. Şehadeti ile ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğan Bilal Yılmaz'ın naaşı, gece geç saatlerde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, protokol üyeleri ve askerler tarafından karşılanan Yılmaz'ın naaşı morga konuldu. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için bugün öğle vakti tören düzenlenecek. Şehidin cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-26 09:41:32



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