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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahir Eller projesi kapsamında verilen MYK belgesi teşvikleri sanayiciye önemli avantajlar sunuyor

İHA

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) genel koordinasyonunda ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (Madad Fonu) tarafından desteklenen "Mahir Eller Projesi" kapsamında Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) tarafından yapılan sınavlarla ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi verilmeye devam ediyor.

Mahir Eller projesi kapsamında verilen MYK belgesi teşvikleri sanayiciye önemli avantajlar sunuyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) genel koordinasyonunda ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (Madad Fonu) tarafından desteklenen “Mahir Eller Projesi” kapsamında Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) tarafından yapılan sınavlarla ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi verilmeye devam ediyor.
Türkiye’de toplam 12 ilde ilgili odalarca devam eden projede verilen ücretsiz belgelendirme faaliyetinde, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından (GASBEM) 19 meslek kolunda yeterlilik belgesi sınavları yapılıyor.
GASBEM’de, köprülü vinç operatörü, makine bakımcı, makine montajcısı, frezeci, tornacı, tezgâh işçisi, metal kesimci, metal levha işleme tezgâh işçisi, çelik kaynakçısı, elektrik pano montajcısı, elektrik tesisatçısı, işletme elektrik bakımcısı, PVC doğrama montajcısı, iplik bitim işleri operatörü, iplik eğirme operatörü, ön iplik operatörü, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve plastik şişirme film üretim operatörü (ekstrüzyon) alanlarında mesleki yeterlilik belgesi veriliyor.
Yürütülen proje ile başta tekstil, makine, ayakkabı, terlik, plastik elektrik sektörlerinde çalışan Türk ve Suriyeli işgücüne nitelik kazandırılması ve kayıt dışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca işverenlerin proje kapsamında mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmeleri durumunda istihdam ettikleri kişi için asgari brüt ücretin yüzde 10’u ve SGK işveren primlerinin tamamı, (en fazla) 6 ay boyunca proje bütçesinden karşılanıyor.
İşverenlerin geçici koruma altındaki Suriyelileri istihdam etmekten doğacak çalışma izni masrafı da yine proje bütçesinden karşılanıyor.
Ülke çapında 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirlenmesi, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirilmesi ve 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmekte olan projeden, halihazırda çalışan veya iş arayan vatandaşların yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler de faydalanabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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