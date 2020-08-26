Ahlaksız paylaşım yapılan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı: Cahillik ettim (2)

TUTUKLANDI
Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaştığı tespit edilen Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-26 16:43:31
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