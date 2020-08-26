Emniyetten düğün magandalarına karşı uyarı

Gaziantep’te, Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açanlara karşı uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ( TDP ) ekipleri düğün ve benzeri organizasyonlar sırasında havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların önüne geçmek için vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.
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