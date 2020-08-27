Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesinde bir ikamette yaptıkları arama sonucu 131 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

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